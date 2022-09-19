Электроподстанция "Донбасская", находящаяся неподалёку от Артёмовска, перешла под контроль союзных сил России и Народной милиции. Это один из ключевых объектов системы электроснабжения республик Донбасса.
Электроподстанция расположена в районе населённого пункта Весёлая Долина. Освобождение объекта свидетельствует о том, что зона контроля в районе Артёмовска со стороны российской армии продолжает расширяться.
Более того, боевые действия проходят и в самом городе. Украинские боевики столкнулись с мощным противостоянием в промышленной зоне и в центральной части, сообщает "Военное обозрение".
На данный момент объект сильно повреждён, поскольку группировка ВСУ повредила оборудование за время контроля над подстанцией. Однако уже в ближайшее время её планируется восстановить.
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