Ситуация для ВСУ в Артёмовске осложнилась из-за потери подстанции "Донбасская"

Электроподстанция "Донбасская", находящаяся неподалёку от Артёмовска, перешла под контроль союзных сил России и Народной милиции. Это один из ключевых объектов системы электроснабжения республик Донбасса.

Электроподстанция расположена в районе населённого пункта Весёлая Долина. Освобождение объекта свидетельствует о том, что зона контроля в районе Артёмовска со стороны российской армии продолжает расширяться.

Более того, боевые действия проходят и в самом городе. Украинские боевики столкнулись с мощным противостоянием в промышленной зоне и в центральной части, сообщает "Военное обозрение".

На данный момент объект сильно повреждён, поскольку группировка ВСУ повредила оборудование за время контроля над подстанцией. Однако уже в ближайшее время её планируется восстановить.