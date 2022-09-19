Шесть человек погибли, ещё 21 получил ранения при обстреле ДНР со стороны ВСУ

В результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на населённые пункты ДНР погибли шесть мирных жителей. Об этом сообщили в штабе теробороны республики.

По информации ведомства, ещё 21 человек получил ранения во время обстрела.

"С 08:00 18 сентября до 08:00 19 сентября из-за обстрелов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики шесть человек погибли, ещё 21 пострадал", — сказано в официальном релизе.

Отмечается, что в списке пострадавших числятся трое детей.

В воскресенье, 18 сентября, украинская армия нанесла удары по Донецку, Докучаевску и Макеевке. В общей сложности боевики ВСУ выпустили 14 снарядов образца НАТО. Кроме того, в этот день украинские военные обстреляли колонию в Еленовке с помощью тяжёлой артиллерии. При ударе погиб один человек.