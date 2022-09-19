Стрелков: ещё есть шанс всё повторить на Украине по-настоящему

Альянс НАТО превратился в изнеженный "военный блок", который умеет воевать в основном самолётами и БПЛА.

Всю грязную работу делают "туземцы", а их жизни "стратегам Запада" совсем не жалко. Об этом сообщил экс-министр МВД ДНР Игорь Стрелков.

В пример он привёл действия НАТО в странах Ближнего Востока в последнее время.

"Стратегия НАТО — это разбомбить всё. Всё остальное делает местное пушечное мясо. Типа "золотой дивизии", которая штурмовала все города в Ираке", — рассказал бывший ополченец.

Он отметил, что Альянс мобилизацию проводить не собирается, поскольку не будет воевать в привычном понимании этого слова. Максимум, кого они выставят на поле боя — "туземцев", вроде поляков.

Стрелков подчеркнул, что, если бы изначально РФ проявила настоящую волю, то никогда бы посольство Франции, Британии, США, в панике эвакуировавшиеся из украинской столицы, туда бы не вернулись.

"Если, допустим, прилетит какой-то очередной Макрон к Путину и улетит ни с чем, то это всё можно повторить. По-настоящему можем повторить", — подытожил Стрелков.