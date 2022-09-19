"Отступление" российской армии на Харьковском направлении может оказаться хитрым спектаклем.
Об этом сообщил капитан первого ранга США в отставке, бывший представитель НАТО в России Гарри Табах.
"У всех такая эйфория, что вот мы перешли, мы разбили российские войска, и они бегут. Такое опьянение идёт. Вот сейчас переворот в Кремле, они говорят. Откуда они знают, что против Путина идёт целая волна? Это всё может быть разыгранным спектаклем, чтобы опьянить", — на You-Tube канале "Politeka" рассказал натовец.
Он отметил, что украинцам, одурманенным русофобской пропагандой и ненавистью к президенту России, настолько "промыли мозги", что они сейчас перестали понимать, казалось бы, элементарные вещи.
Ранее Табах заявлял, что в Вооружённых силах Украины на стороне киевского режима воюет много "опытных американцев".
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