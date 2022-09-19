НАТО: отступление русских под Харьковом может оказаться ловушкой

"Отступление" российской армии на Харьковском направлении может оказаться хитрым спектаклем.

Об этом сообщил капитан первого ранга США в отставке, бывший представитель НАТО в России Гарри Табах.

"У всех такая эйфория, что вот мы перешли, мы разбили российские войска, и они бегут. Такое опьянение идёт. Вот сейчас переворот в Кремле, они говорят. Откуда они знают, что против Путина идёт целая волна? Это всё может быть разыгранным спектаклем, чтобы опьянить", — на You-Tube канале "Politeka" рассказал натовец.

Он отметил, что украинцам, одурманенным русофобской пропагандой и ненавистью к президенту России, настолько "промыли мозги", что они сейчас перестали понимать, казалось бы, элементарные вещи.

Ранее Табах заявлял, что в Вооружённых силах Украины на стороне киевского режима воюет много "опытных американцев".