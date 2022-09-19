Польское издание DoRzeczy назвало прогноз НАТО для Украины "безрадостным"

Вряд ли Украину ждёт завершение специальной военной операции РФ в ближайшее время. Россия, по данным НАТО, отказываться от своих планов по освобождению Донбасса не собирается. Задуманное она осуществит во что бы то ни стало, пишет польское издание DoRzeczy.

Прогноз натовских чиновников для Киева журналисты называют "безрадостным".

Ранее западные эксперты ссылались на секретный доклад руководства Североатлантического альянса, в котором подчёркивалось, что даже после событий в Харьковской области на быстрое завершение СВО рассчитывать не приходится.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) смогли провести относительно успешное контрнаступление, однако конфликт на этом не заканчивается, отмечает "Военное обозрение".