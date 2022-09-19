Заблаговременное получение информации о перемещениях боевой техники противника помогает союзным войскам РФ и народных республик предупредить удары ВСУ.
О готовящейся передислокации гаубиц М777 американского производства с полигона Макулан, находящегося под Кривым Рогом, в направлении реки Ингулец сообщил в своём Telegram-канале военкор Андрей Руденко. Репортёр подчеркнул, что указанная техника требует "демилитаризации на переходе" и попросил очевидцев присылать информацию о перемещении гаубиц на специальный Telegram-бот Народной милиции ДНР.
ВСУ продолжают осуществлять попытки организации наступления на Криворожско-Николаевском направлении, союзным войскам удаётся успешно отражать атаки.
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