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ВСУ планируют перебросить гаубицы М777 из-под Кривого Рога к реке Ингулец

Силовые структуры

Заблаговременное получение информации о перемещениях боевой техники противника помогает союзным войскам РФ и народных республик предупредить удары ВСУ.

О готовящейся передислокации гаубиц М777 американского производства с полигона Макулан, находящегося под Кривым Рогом, в направлении реки Ингулец сообщил в своём Telegram-канале военкор Андрей Руденко. Репортёр подчеркнул, что указанная техника требует "демилитаризации на переходе" и попросил очевидцев присылать информацию о перемещении гаубиц на специальный Telegram-бот Народной милиции ДНР.

ВСУ продолжают осуществлять попытки организации наступления на Криворожско-Николаевском направлении, союзным войскам удаётся успешно отражать атаки.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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