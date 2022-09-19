Военэксперты: Россия готовится к сдерживанию НАТО по всем фронтам

Российская армия не ослабляет внимания к западному стратегическому направлению, несмотря на позиционные бои на Украине. По данным Минобороны РФ, в Калининградской области (и не только) продолжаются военные учения для стратегического сдерживания Альянса в регионах.

В Калининграде "работали" самолёты МиГ-31, оснащённые гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Систему "Ярс" применили в Свердловской области.

Северный флот отработал задачи с полком ПВО, оснащённым С-400.

Со своей стороны, руководители НАТО обсудили 16-18 сентября в Таллине поддержку Украины, а также повышение "эффективности обороны восточного крыла НАТО".

По словам главы военного комитета НАТО, адмирала Роба Бауэра, Украина сегодня получает самое современное оружие в необходимых количествах.

Проблема в том, что американский президент Джозеф Байден принял решение о передаче Украине нового пакета вооружений на сумму 600 млн долларов.

Тот факт, что Украина получает от Запада высокоточные РСЗО, не может не вызывать озабоченности российских военных. ВСУ обстреливают территорию России, а также города Донбасса и другие населённые пункты, находящиеся под контролем ВС РФ и их союзников, что означает дальнейшую эскалацию конфликта.

Как пояснил "НГ" полковник в отставке Николай Шульгин, это война с НАТО, которое поставляет ВСУ новейшие вооружения, обучает украинских солдат и офицеров, лечит их в своих госпиталях и снабжает советниками.

В таких условиях необходимо полное и тотальное уничтожение критической инфраструктуры противника.

Стоит отметить, что практически треть солдат в наступлении ВСУ являлись гражданами стран НАТО — и это уже давно ни для кого не тайна. Операцию планировали в США и исполняли под руководством американских командиров.

Фактически это давно уже "горячая гибридно-огневая война" между Россией и НАТО.

Как подчеркнул ополченец Владлен Татарский, осенью наступит новый этап конфликта. А аналитик Александр Сладков задаётся вопросом: готова ли Москва к разрушению всей энергетической системы Украины? Нужно по факту обесточить целиком довольно крупную страну.

Что до возможного применения Россией ядерного оружия, то оно возможно тогда, когда НАТО перейдёт красную черту и начнёт масштабную агрессию против РФ, уверены эксперты.