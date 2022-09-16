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Автор Любовь Степушова

Характер СВО меняется на глазах: Украина войдёт в зиму в критическом состоянии

Силовые структуры » Министерство обороны

После ударов ВСУ по Валуйкам, Херсону и Луганску уже сегодня вечером надо ожидать ответных ударов ВКС РФ по критической инфраструктуре и администрациями украинских городов.

Характер СВО меняется на глазах: Украина войдёт в зиму в критическом состоянии

ВСУ нанесли удары по критической инфраструктуре и центрам принятия решений

ВСУ нанесли вечером в четверг ракетные удары по критической инфраструктуре (подстанция) районного центра Валуйки в Белгородской области и по центрам принятия решений — администрации города Херсона, а утром в пятницу — по Генеральной прокуратуре Луганска.

Удары в Херсоне, предположительно, произведены из американской РСЗО "Хаймерс" в то время, когда в здании проходило совещание глав администраций и округов области. По предварительным данным, пострадала чиновница Алла Бархатнова, а её водитель погиб.

Киевскому режиму стало ясно, что Херсон не вернуть, потому что население увидело "свет в конце тоннеля" вместе с Российской Федерацией. Это акт устрашения и терроризма, к которым Луганск давно привык.

Будет ли обстрелян Белгород

Обстрел Валуек стал возможен из-за отступления армии РФ в Харьковской области, что отодвинуло вглубь российской территории границу зоны доступной для ударов украинской артиллерии и систем залпового огня.

Белгород пока в эту зону не попадает, уверяет военный эксперт Юрий Подоляка, а районные центры будут постоянно находиться под угрозой обстрелов.

Также, по его словам, на массированную атаку Белгорода с ударами по его критической инфраструктуре Киеву нужно разрешение Вашингтона, которого не будет.

Иначе начнётся совсем другая война — уже на территории стран НАТО. Например, у многих экспертов есть уверенность, что будут нанесены ракетные удары по территории Польши, где находится главный транспортный хаб по поставкам оружия Киеву.

Сам же Киев "боится" брать на себя ответственность — массированно бомбить Белгород, уверен Подоляка.

В этом, однако, есть сомнения. Во-первых, "Хаймерсы" могут теоритически нанести удары по Белгороду, поскольку дальность ракет, которые поставляются ВСУ, — до 50-80 километров. А, во-вторых, ответственность — понятие относительное и временное.

Юрий Подоляка уверен, что цель обстрелов районных центров РФ — посеять панику среди россиян, и призывает быть осторожными в этих городах.

Ответные удары будут нанесены: Украина не должна пережить зиму

Конечно, напрашиваются ответные удары по критической инфраструктуре Украины. Они уже начались и, несомненно, будут продолжены.

Потому что, проявляя нерешительность, непоследовательность и мягкость в СВО, Кремль навлекает на наши головы смерти, беды, новые виды вооружений для ВСУ и решимость НАТО.

Уже сегодня вечером можно ожидать продолжения ударов ВКС РФ по критической инфраструктуре украинских городов и администрациям Днепра, Львова, Одессы, Винницы, Киева, Николаева.

Сегодня уже всем очевидно, что ситуация балансирует на очень тонкой грани третьей мировой войны — это судьба нашего поколения.

Поражение в украинском военном конфликте будет стоить существования России, поэтому надо, чтобы Украина в зиму вошла в критическом экономическом состоянии, и готовить мобилизацию на весеннюю кампанию.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Александр Артамонов
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