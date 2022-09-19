Мирошник: ВСУ постарались нанести максимальный ущерб во время отступления из ЛНР

Украинские боевики попытались нанести максимальный ущерб инфраструктуре Луганской Народной Республики во время своего отступления из региона. Об этом заявил глава представительства республики в РФ Родион Мирошник.

"Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Сватово и далее по списку находятся полностью под контролем ЛНР и вооружённых сил Республики", — написал он в своём Telegram-канале.