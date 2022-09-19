Украинские боевики попытались нанести максимальный ущерб инфраструктуре Луганской Народной Республики во время своего отступления из региона. Об этом заявил глава представительства республики в РФ Родион Мирошник.
"Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Сватово и далее по списку находятся полностью под контролем ЛНР и вооружённых сил Республики", — написал он в своём Telegram-канале.
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