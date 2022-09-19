Министерство обороны показало работу "крылатой пехоты" на Украине

Министерство обороны (МО) показало работу "крылатой пехоты" на Украине.

Специальная военная операция (СВО) РФ по демилитаризации и денацификации на Украине началась 24 февраля 2022 года. Недавно МО РФ опубликовало кадры уничтожения бронированной техники, артиллерийских и миномётных батарей, пунктов управления Вооружённых сил Украины (ВСУ) военнослужащими ВДВ в ходе СВО.

В сообщении МО говорится, что десантники РФ ликвидировали огневые точки ВСУ шквальным огнём из 122-мм самоходных установок 2С1 "Гвоздика".

"После успешной боевой работы "крылатая пехота" оперативно сменила огневые позиции", — заявили в ведомстве.