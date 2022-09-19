Поражение в ходе украинского конфликта приведёт к полной ликвидации Российской Федерации и вообще России в той форме, в которой она существовала последние 500 лет. Об этом заявил общественный деятель, политолог, соучредитель и генеральный директор ООО "Институт политических исследований" Сергей Марков в беседе с Pravda.Ru.
Эксперт отметил, что российская сторона по-прежнему придерживается довольно мягкой позиции в отношении киевского режима.
"Почему иностранных наёмников не расстреливают на площади в Херсоне или в Мариуполе? Вот если бы несколько групп по 2-3 человека расстреляли, то количество иностранных наёмников уменьшилось бы в десятки раз. <…> Россия очень, очень мягко себя ведёт. Нам нужен смерш на этих территориях!" — заявил собеседник Pravda.Ru.
По мнению политолога, "добродушие" цивилизованного государства ведёт к проигрышу, а тоталитарный террористический режим может одержать победу. Марков убеждён, что пришло время к принятию более серьёзных решений в ходе специальной военной операции (СВО).
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