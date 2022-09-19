Марков заявил, что РФ ведёт слишком мягкую политику в ходе СВО: "Нужен смерш"

Поражение в ходе украинского конфликта приведёт к полной ликвидации Российской Федерации и вообще России в той форме, в которой она существовала последние 500 лет. Об этом заявил общественный деятель, политолог, соучредитель и генеральный директор ООО "Институт политических исследований" Сергей Марков в беседе с Pravda.Ru.

Политолог высказался о спецоперации: "Нам нужен смерш!"

Эксперт отметил, что российская сторона по-прежнему придерживается довольно мягкой позиции в отношении киевского режима.

"Почему иностранных наёмников не расстреливают на площади в Херсоне или в Мариуполе? Вот если бы несколько групп по 2-3 человека расстреляли, то количество иностранных наёмников уменьшилось бы в десятки раз. <…> Россия очень, очень мягко себя ведёт. Нам нужен смерш на этих территориях!" — заявил собеседник Pravda.Ru.

По мнению политолога, "добродушие" цивилизованного государства ведёт к проигрышу, а тоталитарный террористический режим может одержать победу. Марков убеждён, что пришло время к принятию более серьёзных решений в ходе специальной военной операции (СВО).