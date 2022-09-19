Подоляка заявил, что ВС РФ заманили ВСУ в две ловушки под Купянском и Херсоном

Украинские войка испытывают серьёзные проблемы под Херсоном после серии ударов со стороны ВС РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге. Важный для ВСУ Андреевский плацдарм отрезан от сухопутных путей. Об этом заявил военный журналист Юрий Подоляка.

Группировка киевского режима пытается навести понтонные переправы, но все манёвры сразу же пресекаются союзными силами России и Народной милиции, отметил блогер. Также ВСУ пытались осуществить бронетанковый прорыв со стороны Николаева, однако угодили в ловушку.

"После этого они даже не пытаются делать здесь какие-то серьёзные прорывы", — объяснил Подоляка.

Ещё одна ловушка была устроена для ВСУ к северу от Купянска на Харьковском направлении. Журналист отметил, что противник попал в "огневой мешок" на берегу реки Оскол.

"Была попытка прощупать нашу оборону в районе севернее Купянска. Противника запустили на наш берег реки Оскол, огневой мешок ему организовали и уничтожили", — заявил Подоляка в программе "Время покажет".