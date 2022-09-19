Кедми: в спецоперации на юге Украины скоро произойдёт перелом

Наступление ВСУ в Харьковской области не впечатлило генералов США. А переломное сражение, которое решит исход спецоперации, должно случиться на юге Украины, считает военный эксперт Яков Кедми.

Политолог уверен, что это сражение можно ожидать уже совсем скоро. Кедми считает, что решающим фактором в готовящемся сражении станет соотношение сил противников.

"Скоро случится серьезнейшее сражение, большой перелом в СВО, который во многом определит дальнейшее развитие всей операции. На эту ситуацию нужно смотреть с двух сторон. Сколько войск еще в Харькове с трудом наскребла по сусекам Украина и сколько на юге сконцентрировала сил Россия. Сколько авиации, сколько вертолетов. И концентрация сил России продолжается, причем наступательных" — сказал Кедми в программе Владимира Соловьёва.

Кроме того, политолог напомнил о последних заявлениях президента РФ Владимира Путина, отметившего, что цели спецоперации остаются прежними.