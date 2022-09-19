Подоляка: русские войска заходят в городские кварталы Артёмовска

Союзная армия совершила впечатляющий бросок внутрь промзоны Артёмовска, взяв под свой контроль завод шампанских вин и ряд жилых кварталов.

Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

"На Донецком направлении за выходные мы зацепились за окраины Красногоровки, идут бои южнее Опытного. Вчера вечером взяли в Артёмовске завод шампанских вин и окрестные кварталы. Это уже довольно глубоко в промзоне, это уже состыковка промышленной зоны с жилыми кварталами. Очень хорошее продвижение", — отметил журналист.

Он также подтвердил, что объединённая армия зашла в частный сектор Артёмовска. По словам источника Подоляки, не только завод, но и также окрестные кварталы российскими военнослужащими взяты под контроль.