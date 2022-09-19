Сухопутные войска ВСУ обратились к жителям Мариуполя Донецкой области с обещанием прийти в город.
Обращение к Мариуполю в честь дня города представители вооружённых сил Украины опубликовали в социальных сетях. В тексте объясняется, что ВСУ сумели "выиграть время и оттянуть на себя существенную часть войск противника". Мариуполь в тексте называют "несокрушимым".
"Сейчас подпольщики и партизаны уничтожают московского врага, не давая ему шанса чувствовать себя в безопасности. Освободили Слобожанщину, освободим и Донецкую область! С Днем города, жемчужина украинского Приазовья. Мы идём к тебе", — гласит сообщение ВСУ.
Ранее Владимир Зеленский объяснил "затишье" на фронтах тем, что украинская армия готовит атаки на Крым и Донбасс.
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