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Зеленский объяснил "затишье" на фронтах: ВСУ готовят атаки на Крым и Донбасс

Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем обращении снова пообещал захватить Крым и Донбасс. Временное "затишье" на фронтах, по его словам, возникло из-за того, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовят атаки на ряд городов, находящихся под контролем российской армии.

Сейчас звучат Мелитополь, Херсон и Мариуполь, однако ещё чаще и громче они будут звучать, когда вернутся под власть Киева, заявил Зеленский.

Кроме того, будут звучать Горловка, Луганск, Донецк, Ялта, Евпатория и Джанкой, добавил он.

Ранее польское издание DoRzeczy назвало прогноз НАТО для Украины "безрадостным". В альянсе считают, что отказываться от своих планов по освобождению Донбасса Россия не собирается.

 

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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