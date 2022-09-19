Зеленский объяснил "затишье" на фронтах: ВСУ готовят атаки на Крым и Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем обращении снова пообещал захватить Крым и Донбасс. Временное "затишье" на фронтах, по его словам, возникло из-за того, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовят атаки на ряд городов, находящихся под контролем российской армии.

Сейчас звучат Мелитополь, Херсон и Мариуполь, однако ещё чаще и громче они будут звучать, когда вернутся под власть Киева, заявил Зеленский.

Кроме того, будут звучать Горловка, Луганск, Донецк, Ялта, Евпатория и Джанкой, добавил он.

Ранее польское издание DoRzeczy назвало прогноз НАТО для Украины "безрадостным". В альянсе считают, что отказываться от своих планов по освобождению Донбасса Россия не собирается.