На Украине заявили о взрывах в Очакове Николаевской области

Вечером в понедельник появилась информация о взрывах в районе Очакова Николаевской области. Об этом сообщают украинские источники. Других подробностей пока нет.

Как отмечают эксперты аналитического Telegram-канала "Рыбарь", в этом городе формируется группировка Вооружённых сил Украины (ВСУ) для высадки на Кинбурнскую косу. А расположенное рядом побережье используется для тренировки диверсионно-разведывательных групп.

Добавим, активисты из Николаева, поддерживающие Россию, заявили, что глава региона Виталий Ким сбежал в Одессу, опасаясь ракетных ударов ВС РФ.

Ранее сегодня также сообщалось о "прилётах" по военным объектам в Кривом Роге. А ночью восемь ракет вывели из строя объекты инфраструктуры в Запорожье.

Официально Минобороны РФ факт ударов не подтверждало.