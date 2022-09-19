Вечером в понедельник появилась информация о взрывах в районе Очакова Николаевской области. Об этом сообщают украинские источники. Других подробностей пока нет.
Как отмечают эксперты аналитического Telegram-канала "Рыбарь", в этом городе формируется группировка Вооружённых сил Украины (ВСУ) для высадки на Кинбурнскую косу. А расположенное рядом побережье используется для тренировки диверсионно-разведывательных групп.
Добавим, активисты из Николаева, поддерживающие Россию, заявили, что глава региона Виталий Ким сбежал в Одессу, опасаясь ракетных ударов ВС РФ.
Ранее сегодня также сообщалось о "прилётах" по военным объектам в Кривом Роге. А ночью восемь ракет вывели из строя объекты инфраструктуры в Запорожье.
Официально Минобороны РФ факт ударов не подтверждало.
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