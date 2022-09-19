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В Бердянске нашли схрон с боеприпасами и украинской символикой

Силовые структуры

В Бердянске нашли схрон с символикой Украины и боеприпасами.

Сейчас проверяется причастность к этому тайнику двух местных жителей. Также их подозревают в преступлениях в составе ДРГ.

Об этом рассказал член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

"В одном из гаражных кооперативов Бердянска сотрудники уголовного розыска обнаружили различные боеприпасы, флаги Украины и амуницию ВСУ", — сообщил Рогов в своём Telegram-канале.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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