В Бердянске нашли схрон с боеприпасами и украинской символикой

В Бердянске нашли схрон с символикой Украины и боеприпасами.

Сейчас проверяется причастность к этому тайнику двух местных жителей. Также их подозревают в преступлениях в составе ДРГ.

Об этом рассказал член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

"В одном из гаражных кооперативов Бердянска сотрудники уголовного розыска обнаружили различные боеприпасы, флаги Украины и амуницию ВСУ", — сообщил Рогов в своём Telegram-канале.