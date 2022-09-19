Баранец заявил, что ВС РФ могут навсегда лишить ВСУ поставок оружия НАТО

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец считает, что участие западных стран в украинском конфликте затягивает ход спецоперации. Союзные силы России и Народной милиции вынуждены противостоять не только киевскому режиму, но и иностранным наёмникам, которые вооружены техникой НАТО.

Эксперт убеждён, что Россия может изменить сложившуюся ситуацию и ускорить ход спецоперации только одним способом: пресечь поставки оружия с Запада на Украину.

"Как только любая машина или ракетная установка пересекает украинскую границу, она должна быть моментально уничтожена. Это покажет бессмысленность поставок. Это всё равно, что воду заливать в сито: вы заливаете — а она исчезает", — заявил Баранец.

В таком случае западные производители вооружений будут нести колоссальные убытки, а остальные страны разочаруются в военном экспорте НАТО, наблюдая за уничтожением их танков и артиллерийских орудий.

"Когда мы покажем горящие американские танки, бронетранспортёры и пушки в полях, над ними будет смеяться весь мир. А мы будем уничтожать всё больше американского оружия. Другого выхода у нас нет", — отметил Баранец в программе "Время покажет".