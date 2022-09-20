ВГА Харьковской области: в Купянске ВСУ ищут "коллаборантов"

Среди жителей Купянска Харьковской области украинские военные ищут тех, кто сотрудничал с Россией. Граждан увозят в неизвестном направлении. Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона.

Беженцы из Купянска говорят о страшных вещах, происходящих в городе после прихода Вооружённых сил Украины (ВСУ), заявил собеседник РИА Новости.

По его словам, работа по вычислению "коллаборантов" ведётся активно.

Власти региона также заявили, что Купянск наполнен англоязычными иностранными наёмниками, которые вообще не испытывают жалости к местному населению.

Ранее разведчик ВС РФ рассказал, что в Донбассе всё чаще встречаются темнокожие наёмники.