На востоке Харьковской области и на севере Донбасса сейчас гонка, что произойдет раньше — Вооружённые силы Украины (ВСУ) расширят плацдарм на левом берегу реки Оскол и возьмут Лиман или российские военные создадут там линию обороны.
Такое заявление сделал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью на YouTube-канале.
По его словам, русских там очень мало, они не успевают создать оборонительную линию и заполнить её.
По мнению Арестовича, там возможны большие дыры и прорывы через них ВСУ.
"А значит — обрушение всего севера Луганской области", — заметил он.
Ранее Владимир Зеленский объяснил, чем вызвано временное "затишье" на фронтах и пообещал атаки ВСУ на Крым и Донбасс.
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Над городом поднимается чёрный столб дыма.