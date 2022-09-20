Арестович допустил "обрушение" всего севера Луганской области

На востоке Харьковской области и на севере Донбасса сейчас гонка, что произойдет раньше — Вооружённые силы Украины (ВСУ) расширят плацдарм на левом берегу реки Оскол и возьмут Лиман или российские военные создадут там линию обороны.

Такое заявление сделал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью на YouTube-канале.

По его словам, русских там очень мало, они не успевают создать оборонительную линию и заполнить её.

По мнению Арестовича, там возможны большие дыры и прорывы через них ВСУ.

"А значит — обрушение всего севера Луганской области", — заметил он.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, чем вызвано временное "затишье" на фронтах и пообещал атаки ВСУ на Крым и Донбасс.