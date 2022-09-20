Истребители-бомбардировщики Су-34 с помощью высокоточных ракет класса "воздух-поверхность" Х-29 успешно уничтожают цели с дальности до 30 км в ходе проведения спецоперации.
"Экипажи выполняют задачи по поражению наземных объектов противника и средств ПВО. Высокоточное оружие позволяет с больших дальностей выполнить боевую задачу с использованием различных прицельных систем", — сообщает официальный Telegram-канал Минобороны РФ.
По словам заместителя командира авиационной эскадрильи ВКС РФ, накануне ракетой Х-29Т был уничтожен опорный пункт украинских боевиков, спрятанный в лесном массиве.
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