Минобороны РФ: экипажи Су-34 успешно поражают противника с помощью ракет Х-29

Истребители-бомбардировщики Су-34 с помощью высокоточных ракет класса "воздух-поверхность" Х-29 успешно уничтожают цели с дальности до 30 км в ходе проведения спецоперации.

"Экипажи выполняют задачи по поражению наземных объектов противника и средств ПВО. Высокоточное оружие позволяет с больших дальностей выполнить боевую задачу с использованием различных прицельных систем", — сообщает официальный Telegram-канал Минобороны РФ.

По словам заместителя командира авиационной эскадрильи ВКС РФ, накануне ракетой Х-29Т был уничтожен опорный пункт украинских боевиков, спрятанный в лесном массиве.