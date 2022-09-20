Подразделения националистов Вооружённых сил Украины оставляют передовые позиции южнее города Артёмовск (Бахмут).
Об этом в своём аккаунте мессенджера сообщил подполковник НМ Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
"Данный факт связан с утратой боеспособности, большими потерями, и успехами наших и союзных сил на данном направлении", — в частности пишет ополченец Народной милиции ЛНР.
Ранее Марочко рассказал, что боевики ВСУ продолжают накапливать личный состав, вооружение и технику под Северском.
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