Из-за потерь ВСУ оставляют передовые позиции южнее Артёмовска

Подразделения националистов Вооружённых сил Украины оставляют передовые позиции южнее города Артёмовск (Бахмут).

Об этом в своём аккаунте мессенджера сообщил подполковник НМ Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

"Данный факт связан с утратой боеспособности, большими потерями, и успехами наших и союзных сил на данном направлении", — в частности пишет ополченец Народной милиции ЛНР.

Ранее Марочко рассказал, что боевики ВСУ продолжают накапливать личный состав, вооружение и технику под Северском.