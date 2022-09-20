Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал попытки наступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) "хлопотными и опасными" для жизни украинских солдат. Об этом он сказал в своём видеообращении в Telegram-канале.
Ранее политик анонсировал заявление по референдуму в регионе.
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