Стремоусов: попытки атак ВСУ на Херсон "хлопотны и опасны" для жизни

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал попытки наступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) "хлопотными и опасными" для жизни украинских солдат. Об этом он сказал в своём видеообращении в Telegram-канале.

Ранее политик анонсировал заявление по референдуму в регионе.