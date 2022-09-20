Экс-офицер ВСУ Гнатенко желает вступить в ВС РС для борьбы с фашизмом на Украине

Старший лейтенант Валерий Гнатенко, ранее служивший в рядах ВСУ, покинул свою страну, чтобы прекратить служить "фашистскому режиму". Он намерен примкнуть к Вооружённым силам России, чтобы выполнять боевые задачи на территории Украины. По его словам, сделать он это хочет для того, чтобы защитить украинский народ.

"Защищать Украину, народ украинский, нормальный, от этого фашизма, который производит режим Зеленского", — сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам Гнатенко, российские солдаты защищают мирных граждан, им "людей жалко по факту", они не наносят удары по жилым районам.

"В отличие от того, как это делают нацисты", — заявил Гнатенко.

Он призвал своих бывших сослуживцев сдаться и прекратить вести боевые действия за режим Зеленского.