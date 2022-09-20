Старший лейтенант Валерий Гнатенко, ранее служивший в рядах ВСУ, покинул свою страну, чтобы прекратить служить "фашистскому режиму". Он намерен примкнуть к Вооружённым силам России, чтобы выполнять боевые задачи на территории Украины. По его словам, сделать он это хочет для того, чтобы защитить украинский народ.
"Защищать Украину, народ украинский, нормальный, от этого фашизма, который производит режим Зеленского", — сказал он в беседе с РИА Новости.
По словам Гнатенко, российские солдаты защищают мирных граждан, им "людей жалко по факту", они не наносят удары по жилым районам.
"В отличие от того, как это делают нацисты", — заявил Гнатенко.
Он призвал своих бывших сослуживцев сдаться и прекратить вести боевые действия за режим Зеленского.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Обозреватель Михаил Ростовский прокомментировал заявление Штефана Вайля относительно энергетического противостояния Германии и РФ.