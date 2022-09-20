Военные украинской армии расстреливают сослуживцев просто так, ради забавы. Об этом рассказал бывший офицер Вооружённых сил Украины (ВСУ), старший лейтенант Валерий Гнатенко, перешедший на сторону России.
Он заявил в беседе с РИА Новости, что лично видел, как расстреливали своих "ни за что" в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, не доходя до фронта.
Командование ВСУ относится к подчинённым "по-скотски", не считает их за людей, добавил офицер.
Военный объяснил, что уехал в Россию, не желая исполнять нелепые приказы и воевать с дружеским народом. Здесь он был принят по-человечески.
Ранее пленный офицер ВСУ рассказал, как целый батальон прекратил своё существование за три дня.
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