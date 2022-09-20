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Экс-офицер ВСУ Гнатенко: украинские военные расстреливали своих "просто так"

Силовые структуры

Военные украинской армии расстреливают сослуживцев просто так, ради забавы. Об этом рассказал бывший офицер Вооружённых сил Украины (ВСУ), старший лейтенант Валерий Гнатенко, перешедший на сторону России.

Он заявил в беседе с РИА Новости, что лично видел, как расстреливали своих "ни за что" в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, не доходя до фронта.

Командование ВСУ относится к подчинённым "по-скотски", не считает их за людей, добавил офицер.

Военный объяснил, что уехал в Россию, не желая исполнять нелепые приказы и воевать с дружеским народом. Здесь он был принят по-человечески.

Ранее пленный офицер ВСУ рассказал, как целый батальон прекратил своё существование за три дня.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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