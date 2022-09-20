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Военный эксперт: одна ракета США ещё не попала в ловушку системы ПВО РФ

Силовые структуры

Российские войска противовоздушной обороны научились отражать атаки многих ракет Североатлантического альянса в ходе спецоперации на Украине, однако есть ракета, с которой ещё не сталкивалась система ПВО РФ, заявил военный эксперт Сергей Хатылев.

Военный эксперт: одна ракета США ещё не попала в ловушку системы ПВО РФ

По его словам, армия России научилась "щёлкать" снаряды американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Оказалось, что они не такие уж неуязвимые, поскольку летят достаточно медленно и имеют большую отражающую поверхность. Хатылев отметил, что российские войска успешно справляются с американскими противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM.

"Мы подготовились к столкновениям с оружием НАТО благодаря сражениям с ВСУ", — подчеркнул полковник запаса Сергей Хатылев в беседе с изданием "ПолитЭксперт".

Однако есть ракета, с которой ещё не сталкивались Вооружённые силы РФ на Украине, сказал эксперт. Речь идёт о снарядах ATACMS, предназначенных для HIMARS, которые могут лететь на расстояние до 300 километров. Несмотря на настойчивые просьбы Киева, Вашингтон отказывается передавать Украине эти ракеты.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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