Военный эксперт: одна ракета США ещё не попала в ловушку системы ПВО РФ

Российские войска противовоздушной обороны научились отражать атаки многих ракет Североатлантического альянса в ходе спецоперации на Украине, однако есть ракета, с которой ещё не сталкивалась система ПВО РФ, заявил военный эксперт Сергей Хатылев.

По его словам, армия России научилась "щёлкать" снаряды американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Оказалось, что они не такие уж неуязвимые, поскольку летят достаточно медленно и имеют большую отражающую поверхность. Хатылев отметил, что российские войска успешно справляются с американскими противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM.

"Мы подготовились к столкновениям с оружием НАТО благодаря сражениям с ВСУ", — подчеркнул полковник запаса Сергей Хатылев в беседе с изданием "ПолитЭксперт".

Однако есть ракета, с которой ещё не сталкивались Вооружённые силы РФ на Украине, сказал эксперт. Речь идёт о снарядах ATACMS, предназначенных для HIMARS, которые могут лететь на расстояние до 300 километров. Несмотря на настойчивые просьбы Киева, Вашингтон отказывается передавать Украине эти ракеты.