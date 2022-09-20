Артиллеристы 3-й бригады Народной милиции Донецкой Народной Республики уничтожают украинских националистов в Майорске.
Об этом сообщает издание "Русская Весна".
По информации военных корреспондентов, бойцы 3-й гвардейской бригады продвигаются вперёд, уничтожая укрепрайоны бандеровцев.
В данный момент артиллеристы, используя для корректировки огня беспилотные летательные аппараты, уничтожают укрепления боевиков ВСУ в Майорске, что даёт возможность избежать лишних потерь штурмовых групп при освобождении очередного донбасского населённого пункта.
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