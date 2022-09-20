Возвращение Донбасса "в родную гавань" станет крупнейшим поражением для президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал военный обозреватель Алексей Леонков.
Он считает, что на фоне возврата русских земель померкнут и Харьковское наступление Вооружённых сил Украины, и "изюмская Буча".
"У Порошенко был — Крым наш! У Зеленского будет — Донбасс наш! Сильный ответный ход России! СВО меняется! Победа будет за нами!", — написал эксперт в своём Telegram-канале.
Ранее военный журналист Андрей Руденко заявил, что референдум о присоединении к России в корне изменит характер спецоперации на Украине и даже позволит ВС РФ нанести тактический ядерный удар, так как будет объявлена война.
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