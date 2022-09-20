Леонков: возвращение Донбасса в РФ станет крупнейшим поражением для Зеленского

Возвращение Донбасса "в родную гавань" станет крупнейшим поражением для президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал военный обозреватель Алексей Леонков.

Он считает, что на фоне возврата русских земель померкнут и Харьковское наступление Вооружённых сил Украины, и "изюмская Буча".

"У Порошенко был — Крым наш! У Зеленского будет — Донбасс наш! Сильный ответный ход России! СВО меняется! Победа будет за нами!", — написал эксперт в своём Telegram-канале.

Ранее военный журналист Андрей Руденко заявил, что референдум о присоединении к России в корне изменит характер спецоперации на Украине и даже позволит ВС РФ нанести тактический ядерный удар, так как будет объявлена война.