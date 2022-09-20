Бартош: передача Украине истребителей F-16 является рычагом давления на РФ

Командующий ВВС США в Африке и Европе Джеймс Хекер заявил, что истребители F-16 будут поставлены для нужд ВСУ через 2-3 года при том условии, что будут приняты соответствующие политические решения. Военный эксперт Александр Бартош считает, что таким способом Вашингтон ищет рычаги возможного давления и проверяет реакцию Москвы. Однако подобные заявления не являются сюрпризом для России, и воплотить их в жизнь не так просто, сообщает он.

"Когда речь заходит о передаче такой сложной техники, всё сводится к главной задаче, а именно к вопросу подготовки лётчиков, которые будут способны управлять подобной техникой. Учёбу им придётся проходить в США", — сообщает Бартош в беседе с газетой "ВЗГЛЯД".

Чтобы подготовить лётный состав, потребуется порядка полутора лет, говорит военный эксперт. А если же квалификация у лётчика отсутствует, то все два-три года. Помимо этого, Штаты не показывают большого желания поставлять на Украину современную боевую технику. Истребители F-16 являются носителями ядерного оружия, а развязывать конфликт подобного масштаба не желает ни одна из сторон.

"Возращение к обсуждению этой проблемы именно сейчас является попыткой создать ещё один рычаг воздействия на Россию для проведения торга. Можно с уверенностью говорить, что актуализация Вашингтоном этой темы вызвана текущими политическими факторами", — заключил собеседник издания.