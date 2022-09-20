Ходарёнок: британская разведка разгоняет фейк о бегстве подлодок РФ с Крыма

Разведчики Великобритании, данные которых никогда не отличались правдой, сообщили, что подводные лоlки ВМФ РФ бегут с Крыма.

Об этом сообщает военный эксперт Михаил Ходарёнок.

"Не знаю, как бегут, по дну, или по поверхности воды, не уточняется. Но причиной такого шага называют не иначе как угрозу от ВСУ, — в своём Telegram-канале пишет обозреватель.

По его словам, в составе ЧФ России всего шесть субмарин класса "Варшавянка". Какая-то часть из этих подводных лодок находится в Крыму, какая-то часть в Новороссийске. С начала специальной военной операции на Украине крымские ударные соединения регулярно работают по украинским военным целям.

"Спросил про бегство у подводников, которые всю неделю готовят корабли к выходу в море и ударным миссиям. Посмеялись. Просят редакцию британской разведки писать ещё", — подытожил Ходарёнок.