Политологи раскрыли смысл поправок УК РФ: "мобилизация — опция на всякий случай"

Новые поправки в УК РФ ужесточают ответственность за преступления против военной службы. Почему изменения вводят именно сейчас и в чём их смысл, рассказали политологи.

"Почему сейчас? Потому что, думаю, стало понятно, что использование военной силы на окраинах Российской Федерации быстро не закончится, что возможно появление новых "горячих точек". Есть вероятность того, что возникнет необходимость, скажем так, более активного вовлечения населения и тех или иных структур в дело укрепления обороны. Ну и, соответственно, оперативно подстраховались", — делится мнением президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко в беседе с "МК".

Он считает, что в дальнейшем может быть введено военное положение на некоторых территориях РФ. Но о всеобщей мобилизации говорить надобности нет, уверен Минченко, так как формы пополнения российских ВС используются другие.

"Инициатива появилась, совершенно очевидно, по той причине, что противостояние с Западом оказалось на порядок сильнее, чем мы ожидали. И это потребовало значительно большего уровня мобилизации общества, экономики и Вооруженных сил. Соответственно, потребовалось и укрепить дисциплину. Ужесточение наказания направлено на решение этой задачи. Это совершенно естественно, правомерно", — высказывает своё мнение генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

Новый законопроект не говорит о всеобщей мобилизации, указывает собеседник. "Это опция на всякий случай", — согласен с коллегой Марков. Но он считает, что мобилизация может быть частичной.