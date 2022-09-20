Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Политолог Гагарин о задаче референдумов: быстрая интеграция в жизнь РФ
Эксперт дал советы по поиску добросовестных риэлторов
Власти Курской области рассказали об обстрелах Волфино и Тёткино со стороны ВСУ
Юрист оценил риск Пугачёвой стать иноагентом
В МГПУ разработан специальный курс для новых учителей московских школ
Депутат Госдумы Сергей Миронов сообщил, что гибель Пускепалиса — большая поте
Баранчик: Путин и Си грамотно заманили США в ловушку
Оленченко: пусть Запад исходит из того, что референдумы — это реальность
Daily Express: ЕС может пойти на уступки Путину после новости о зерне и нефти

Политологи раскрыли смысл поправок УК РФ: "мобилизация — опция на всякий случай"

Силовые структуры

Новые поправки в УК РФ ужесточают ответственность за преступления против военной службы. Почему изменения вводят именно сейчас и в чём их смысл, рассказали политологи.

Политологи раскрыли смысл поправок УК РФ: "мобилизация — опция на всякий случай"

"Почему сейчас? Потому что, думаю, стало понятно, что использование военной силы на окраинах Российской Федерации быстро не закончится, что возможно появление новых "горячих точек". Есть вероятность того, что возникнет необходимость, скажем так, более активного вовлечения населения и тех или иных структур в дело укрепления обороны. Ну и, соответственно, оперативно подстраховались", — делится мнением президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко в беседе с "МК".

Он считает, что в дальнейшем может быть введено военное положение на некоторых территориях РФ. Но о всеобщей мобилизации говорить надобности нет, уверен Минченко, так как формы пополнения российских ВС используются другие.

"Инициатива появилась, совершенно очевидно, по той причине, что противостояние с Западом оказалось на порядок сильнее, чем мы ожидали. И это потребовало значительно большего уровня мобилизации общества, экономики и Вооруженных сил. Соответственно, потребовалось и укрепить дисциплину. Ужесточение наказания направлено на решение этой задачи. Это совершенно естественно, правомерно", — высказывает своё мнение генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

Новый законопроект не говорит о всеобщей мобилизации, указывает собеседник. "Это опция на всякий случай", — согласен с коллегой Марков. Но он считает, что мобилизация может быть частичной.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Ходаковский: ВСУ отправляют на смерть танкистов с заваренными люками

ВСУ под Херсоном отправляют танкистов на верную смерть с заваренными люками, рассказал комбат Ходаковский.

Ходаковский: ВСУ отправляют на смерть танкистов с заваренными люками
МК: Запад ответил на ультиматум Путина, началась гонка восстановлений ЕС и РФ
Мир. Новости мира
МК: Запад ответил на ультиматум Путина, началась гонка восстановлений ЕС и РФ
Силовые структуры
Красный Лиман атакуют с двух направлений прямо сейчас: "Бьёмся изо всех сил"
Мир. Новости мира
ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Кривом Роге
Любовь Степушова Референдумы: Путин договорился с Си Цзиньпином и нанёс удар по альянсу НАТО-Украина Любовь Степушова Сергей Лебедев Российский питейный беспредел: тысячи жизней и миллиарды убытков Сергей Лебедев Ольга Лебедева Украинцев готовят к водному апокалипсису "после удара по Киевской ГЭС" Ольга Лебедева
Силовые структуры
Подоляка заявил, что ВС РФ заманили ВСУ в две ловушки под Купянском и Херсоном
Силовые структуры
Баранец заявил, что ВС РФ могут навсегда лишить ВСУ поставок оружия НАТО
Украинцев готовят к водному апокалипсису "после удара по Киевской ГЭС"
Военные новости
Украинцев готовят к водному апокалипсису "после удара по Киевской ГЭС"
Последние материалы
Юрист оценил риск Пугачёвой стать иноагентом
В МГПУ разработан специальный курс для новых учителей московских школ
Депутат Госдумы Сергей Миронов сообщил, что гибель Пускепалиса — большая поте
Баранчик: Путин и Си грамотно заманили США в ловушку
Оленченко: пусть Запад исходит из того, что референдумы — это реальность
Daily Express: ЕС может пойти на уступки Путину после новости о зерне и нефти
Политологи раскрыли смысл поправок УК РФ: "мобилизация — опция на всякий случай"
Пасечник уверен, что с проведением референдума нельзя медлить
Пасечник уверен, что Донбасс будет полностью освобождён
Бородай: ВСУ торопятся наступать до середины октября, несмотря на потери
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников