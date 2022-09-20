Политолог Козырев: референдумы помогут ВС РФ собрать мощный военный кулак

Госдума внесла ряд поправок в УК РФ. Депутаты и сенаторы предложили добавить понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооружённый конфликт". К чему нас готовят и возможна ли всеобщая мобилизация в стране, рассказал корреспонденту Pravda.Ru доктор социологических наук, профессор кафедры политической социологии Геннадий Козырев.

Сейчас можно наблюдать, как республики Донбасса и отдельные области Украины изъявили желание присоединиться к РФ. В течение двух-трёх недель будут проведены референдумы, и территории войдут в её состав.

"Законодательство, которое сейчас разрабатывается, будет распространяться и на эти области бывшей Украины, и, естественно, на все области России. И тогда можно будет уже концентрировать силы, собирать, если надо, более мощный военный кулак", — заявил Козырев.

События на фронтах достаточно тревожные, отмечает собеседник. Президент России Владимир Путин сегодня, 20 сентября, проводит заседание с членами Совета Безопасности по вооружению и военному производству. Делается это для того, чтобы выйти из данного положения, именно сейчас и необходимы такого рода законодательные меры, которые подводят к тому, что мобилизация может быть объявлена, если это будет необходимо, заключил Козырев.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что референдум о присоединении ДНР к РФ пройдёт тогда же, когда и соответствующий референдум в ЛНР — с 23 по 27 сентября.