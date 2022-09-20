Козырев о поправках в УК РФ: закон позволит объявлять мобилизацию во время СВО

Депутаты Госдумы и сенаторы предложили ввести понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооружённый конфликт" в УК РФ. Доктор социологических наук, профессор кафедры политической социологии Геннадий Козырев объяснил корреспонденту Pravda.Ru, с какой целью внесены изменения.

Россия начала СВО 24 февраля. Именно так называется происходящее сейчас на Украине. Тот закон о всеобщей мобилизации и ответственности, который действовал в РФ, не соответствует термину "специальная военная операция".

"Потому что она проводится, как правило, силами ограниченного контингента или, допустим, Росгвардии, то есть внутренними войсками. И здесь возникла такая коалиция, юридическая коалиция, правовая, что всеобщую мобилизацию объявлять в этом случае невозможно. Поэтому закон изменили и сделали его достаточно универсальным и несколько обтекаемым. Таким образом этот закон уже позволяет и в период специальной военной операции объявлять всеобщую мобилизацию", — разъяснил Козырев.

Политолог отмечает, что сейчас Россия столкнулась с противодействием всего Запада, а это порядка 40 государств, включая страны НАТО.

"Получается, это не только весь Запад, а даже больше, объявил фактически нам тотальную войну. Поэтому выходить как-то из этого положения необходимо", — резюмировал Козырев.

Государственная Дума одобрила поправки, которые предложили ввести в Уголовный кодекс, а также ужесточить ответственность за преступления, совершённые в эти периоды.