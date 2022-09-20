Алексей Арестович объяснил, почему мобилизовать россиян не получится.
Советник офиса Владимира Зеленского заявил, что мобилизация не будет иметь никаких последствий.
Украинский военный обозреватель считает, что объявление в России мобилизации станет нарушением "неописанного общественного договора" о том, что спецоперация на Украине существует для граждан РФ только по телевизору.
"Отсутствие инфраструктуры для мобилизации — в первую очередь, необходимого количества младших командиров, чтобы превратить мобилизованных в подобие армии. Крайне низкая боеспособность мобилизованных, в силу отсутствия мотивации", — перечислил Арестович причины провала мобилизации россиян в своём микроблоге.
Помощник Зеленского убеждён, что среди мобилизованных будет большое количества скрытых противников СВО, поэтому вооружать их опасно для режима.
Ранее Алексей Арестович объяснил, почему в России полыхают пожары и взрываются военные склады.
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