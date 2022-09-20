Арестович: "Если собираешься применять ядерное оружие, не нужна мобилизация"

Алексей Арестович прокомментировал угрозу применения ядерного оружия для защиты "вновь приобретённых территорий РФ".

Советник офиса Владимира Зеленского заверил, что удары по Украине ядерным оружием не заставят ВСУ сдаться.

"Как воевали, так и будем воевать, только злее", — написал Арестович в своём микроблоге.

Украинский военный аналитик назвал мобилизацию и референдумы "идиотизмом". Он заявил, что такие решения являются подарком для Украины, так как позволяют сократить военные действия на полгода или на год.

Ранее Алексей Арестович объяснил, почему мобилизовать россиян не получится.