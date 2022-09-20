Депутат Бородай не исключает работу ПВО 12 сентября в Ростовской области

Донские жители встревожены. 12 сентября в Ростовской области зафиксированы громкие хлопки, похожие на взрывы. Депутат Госдумы Александр Бородай прокомментировал ситуацию.

"Я допускаю, что в Ростовской области сработали наши системы ПВО. Фронт приблизился. А в наличии у противника есть дальнобойные артиллерийские системы. Понятно же, что противник вполне может атаковать цели в приграничном регионе", — сообщил Бородай изданию rostovgazeta.ru.

Запад ведёт с Россией бой на уничтожение, а проведение СВО образует дисбаланс в силах, средства и действиях между РФ и Украиной, отмечает депутат.

От Министерства обороны РФ официальных заявлений по взрывам в Ростовской области не поступало.