Донские жители встревожены. 12 сентября в Ростовской области зафиксированы громкие хлопки, похожие на взрывы. Депутат Госдумы Александр Бородай прокомментировал ситуацию.
"Я допускаю, что в Ростовской области сработали наши системы ПВО. Фронт приблизился. А в наличии у противника есть дальнобойные артиллерийские системы. Понятно же, что противник вполне может атаковать цели в приграничном регионе", — сообщил Бородай изданию rostovgazeta.ru.
Запад ведёт с Россией бой на уничтожение, а проведение СВО образует дисбаланс в силах, средства и действиях между РФ и Украиной, отмечает депутат.
От Министерства обороны РФ официальных заявлений по взрывам в Ростовской области не поступало.
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