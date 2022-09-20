Руденко: эшелоны ВСУ движутся в сторону Донбасса — Киев собрал всё, что есть

Киев собрал все свои резервы и отправляет их в Донбасс. Об этом заявил военный репортер ВГТРК Андрей Руденко:

"Эшелоны личного состава и техники движутся в сторону Донбасса. Киев собрал всё, что есть".

По мнению военных корреспондентов, составы направляются в сторону населённых пунктов Углегорск и Пески в Ясиноватском районе Донецкой области Украины. Про харьковское направление военное командование украинской армии тоже не забыло, отмечает Руденко.

Также репортёр указал на то, что "со стороны Белоруссии дорога на Киев открыта".