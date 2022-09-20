Киев собрал все свои резервы и отправляет их в Донбасс. Об этом заявил военный репортер ВГТРК Андрей Руденко:
"Эшелоны личного состава и техники движутся в сторону Донбасса. Киев собрал всё, что есть".
По мнению военных корреспондентов, составы направляются в сторону населённых пунктов Углегорск и Пески в Ясиноватском районе Донецкой области Украины. Про харьковское направление военное командование украинской армии тоже не забыло, отмечает Руденко.
Также репортёр указал на то, что "со стороны Белоруссии дорога на Киев открыта".
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