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Руденко: эшелоны ВСУ движутся в сторону Донбасса — Киев собрал всё, что есть

Силовые структуры

Киев собрал все свои резервы и отправляет их в Донбасс. Об этом заявил военный репортер ВГТРК Андрей Руденко:

"Эшелоны личного состава и техники движутся в сторону Донбасса. Киев собрал всё, что есть".

По мнению военных корреспондентов, составы направляются в сторону населённых пунктов Углегорск и Пески в Ясиноватском районе Донецкой области Украины. Про харьковское направление военное командование украинской армии тоже не забыло, отмечает Руденко.

Также репортёр указал на то, что "со стороны Белоруссии дорога на Киев открыта".

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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