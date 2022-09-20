Против боевиков ВСУ предлагают бросить армию Северной Кореи

РФ могла бы привлечь в СВО добровольцев из Северной Кореи, пообещав КНДР взамен технологии ядерного оружия.

Об этом сообщил политолог Сергей Марков.

"Под Донецком собираются зайти в наступление. Послушайте, это очень серьёзные вещи — у нас армия маленькая, а должна быть большая. Я бы взял половину северокорейской армии, гарантировал, что мы вам дадим ядерную бомбу, самую нормальную и масштабную, она у вас будет", — в эфире телеканала "Первый Севастопольский" заявил эксперт.

Аналитик не понимает, почему в России устраивают учения "Армия-22", устраивают учения с КНР — сейчас якобы российские войска должны воевать и наступать.

"Они гарантии видят в наступлении армии РФ, вот этим и надо заниматься", — подытожил Марков.