Украинские боевики выпустили по Горловке 12 снарядов из орудий НАТО

Мирный город Горловка в ДНР вновь подвергся массированному обстрелу украинских боевиков. Рано утром на дома горожан обрушились 12 снарядов 155-мм калибра, причём налёт продолжался чуть более десяти минут.

"После 06.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ: 06.30 выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 06.42 выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", — сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации.

Американские гаубицы M-777 155-мм калибра уже долгое время используется националистами для обстрела городов Донбасса.