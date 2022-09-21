По объектам ВСУ в городах Запорожье и Николаевка нанесены удары

Ночью 21 сентября нанесены удары по военной инфраструктуре националистического режима Украины.

Один из ракетных ударов был по объектам ВСУ в Запорожье, где находился штаб, разрабатывавший операцию по наступлению войск украинской армии в направлении Орехова.

Противник не раз пытался там атаковать, но нёс значительные потери и отходил, пишет "Военное обозрение".

Также сообщается об ударе по городу Николаевка, который входит в Славянско-Краматорскую агломерацию. Есть данные о повреждении Славянской ТЭЦ.

Продолжаются уличные бои в Соледаре и Артёмовске (Бахмут), где раньше был взят ряд опорных пунктов бандеровцев. Сразу несколько этих пунктов перешли под контроль объединённой армии и в районе н. п. Спорное, к юго-востоку от Северска.