Ночью 21 сентября нанесены удары по военной инфраструктуре националистического режима Украины.
Один из ракетных ударов был по объектам ВСУ в Запорожье, где находился штаб, разрабатывавший операцию по наступлению войск украинской армии в направлении Орехова.
Противник не раз пытался там атаковать, но нёс значительные потери и отходил, пишет "Военное обозрение".
Также сообщается об ударе по городу Николаевка, который входит в Славянско-Краматорскую агломерацию. Есть данные о повреждении Славянской ТЭЦ.
Продолжаются уличные бои в Соледаре и Артёмовске (Бахмут), где раньше был взят ряд опорных пунктов бандеровцев. Сразу несколько этих пунктов перешли под контроль объединённой армии и в районе н. п. Спорное, к юго-востоку от Северска.
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