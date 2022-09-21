Русский генерал сообщил две плохие новости для Киева: артиллерия и ВКС РФ

В Купянске под Харьковом националистическая армия киевской власти понесла серьёзные потери после работы российских артиллеристов и лётчиков.

Об этом сообщил член комитета ГД РФ по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв.

"Толковый огонь артиллерии и очень хорошее применение нашей авиации — ФАБами. Украинцы понесли серьёзные потери. У них там положение сейчас зыбкое", — в эфире Первого канала сказал генерал.

Он дал понять, что для ВС РФ в Херсоне больше нет угрозы быть отрезанной от главных сил после разрушения боевиками ВСУ переправ через реку Днепр.

"Засыпали судоходный канал под Новой Каховкой. Сегодня правый берег Днепра для нас полностью доступен без ограничений", — подытожил Гурулёв.

Ранее он отмечал, что ядерные ракеты "Искандер" и "Калибр" оказались приговором для Британии.