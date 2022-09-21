Бородай: единственная потеря РФ при отступлении из Харькова — склады в Балаклее

Во время отступления их Харьковской области союзные силы России и Народной милиции практически ничего не потеряли. Все действия проходили упорядоченно и организовано. Об этом заявил депутат Государственной Думы, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай.

Он отметил, что единственная крупная военная потеря для российской армии в регионе — это Балаклейские артиллерийские склады, которые были историческими трофеями.

"Это огромные артиллерийские склады, которые были заложены и созданы в Советском Союзе, там было чудовищное количество боеприпасов. То, что эти склады оказались в руках у противника — это печально", — рассказал Бородай в интервью "Украина.ру".