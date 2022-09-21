Дуда: пусть Россия теперь выплачивает репарации Украине

Польский президент Анджей Дуда полагает, что РФ должна выплачивать репарации Киеву.

Выступая на 77-й сессии ГА ООН, он подчеркнул, что Варшава и дальше будет добиваться, чтобы Москву "привлекли к ответственности".

Заодно Дуда напомнил о том, что Берлин задолжал Польше "огромные деньги за разрушения и смерти во Второй Мировой".

"Каждый польский мужчина и каждая польская женщина знакомы с ситуацией в Украине. Россия должна будет выплачивать Украине репарации, ей просто придется", — заявил польский лидер.

Он отметил, что это касается не только сегодняшнего дня, но и неразрешённых вопросов прошлого, пишет "Русская Весна".

"Во Второй мировой мы потеряли более шести миллионов поляков. Именно поэтому Польша не прекратит свои усилия по привлечению России к ответственности", — подытожил Дуда.