Польский президент Анджей Дуда полагает, что РФ должна выплачивать репарации Киеву.
Выступая на 77-й сессии ГА ООН, он подчеркнул, что Варшава и дальше будет добиваться, чтобы Москву "привлекли к ответственности".
Заодно Дуда напомнил о том, что Берлин задолжал Польше "огромные деньги за разрушения и смерти во Второй Мировой".
"Каждый польский мужчина и каждая польская женщина знакомы с ситуацией в Украине. Россия должна будет выплачивать Украине репарации, ей просто придется", — заявил польский лидер.
Он отметил, что это касается не только сегодняшнего дня, но и неразрешённых вопросов прошлого, пишет "Русская Весна".
"Во Второй мировой мы потеряли более шести миллионов поляков. Именно поэтому Польша не прекратит свои усилия по привлечению России к ответственности", — подытожил Дуда.
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