Баранец пообещал "вселенский вой" Запада после главной речи Путина

"Вселенский вой" Запада начнётся после речи президента РФ Владимира Путина, который выступит с обращением к народу.

Об этом сообщил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

По его словам, Россия делает великий шаг, из-за чего Штаты со своими союзниками "будут ныть". РФ постепенно прирастает благодатными землями, "пропитанными русской кровью", подчеркнул эксперт. И сегодня всё возвращается на круги своя, и нет смысла сейчас ожидать, что кто-то "там" будет аплодировать нам.

"Конечно, Запад будет ныть. Я считаю, что мы уже сейчас даже можем говорить о победе России на этом фланге", — в эфире выпуска канала "Царьград" подытожил Баранец.