Военкор: обстрелы Донецка — результат действий Запада

Обстрел центра Донецка 17 сентября привёл к большим человеческим жертвам.

Очевидец этих событий фотокорреспондент, военный хроникёр Денис Григорюк прокомментировал зверства националистов киевской власти.

"ВСУ вновь ударили по самому сердцу Донецка — площади Ленина. На этом месте 9 мая проводят парады Победы, на День Республики жители Республики проходят масштабным маршем. По Донецку уже давно бьют из тяжёлого вооружения, которое ВСУ получили от стран НАТО. Очередной инцидент — результат действий Запада", — рассказывает изданию argumenti.ru военкор.

Он отметил, что город в довольно тяжёлом положении — обезвожен, на АЗС нет топлива. Григорюк подчеркнул, что хоть эмоционально и трудно, но панических настроений в Донецке нет.