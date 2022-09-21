Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе своего обращения заявил, что в рамках военной спецоперации на Украине идёт большая и трудная работа.
Во время боевых действий все виды вооружений справляются со своими задачами, в том числе и ядерная триада России, отметил министр.
"Военнослужащие выполняют её (трудовую работу. — Прим. ред.) с честью", — подчеркнул глава российского военного ведомства.
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