Глава Минобороны Шойгу: в рамках СВО идёт большая и трудная боевая работа

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе своего обращения заявил, что в рамках военной спецоперации на Украине идёт большая и трудная работа.

Во время боевых действий все виды вооружений справляются со своими задачами, в том числе и ядерная триада России, отметил министр.

"Военнослужащие выполняют её (трудовую работу. — Прим. ред.) с честью", — подчеркнул глава российского военного ведомства.