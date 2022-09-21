Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Головатюк: ядерное оружие не будет применено в конфликте Запада и РФ
Член СПЧ Кабанов: выезд с места жительства запрещён с момента получения повестки
Прокуратура требует признать недействительным бюджет Забайкальского края
В Госдуме объяснили, что резервистам не ограничат право выезда за рубеж
Пушилин: в ДНР с воодушевлением восприняли утренние заявления Путина и Шойгу
Картаполов: будут сформированы части для защиты госграницы на направлениях СВО
Матвиенко: руками украинцев НАТО воюет с Россией
В Госдуме сказали о возрасте попадающих под частичную мобилизацию — до 50 лет
Косачев: нападение ВСУ на освобождённые регионы станет нападением на РФ

Российские войска в Соледаре прорвали линию обороны ВСУ

Силовые структуры

В ДНР продолжаются бои, в ходе которых объединённая армия достигла успехов.

Об этом сообщил военно-аналитический Telegram-канал "Рыбарь".

"В Соледаре тяжёлые бои. Союзные силы штурмуют заброшенные жилые кварталы со стороны завода КНАУФ "Гипс". Российские войска контролируют, по меньшей мере, четвертую часть города", — сообщает портал.

Отмечено, что в Артёмовске союзные силы находятся в районе улицы Патриса Лумумбы.

У н. п. Красный Лиман боевики провели очередную атаку, однако попытка была неудачной и националисты, форсировав реку Северский Донец, сконцентрировали усилия на посёлках рядом, намереваясь окружить город.

Вероятнее всего, ВСУ попытаются сперва взять Дробышево с выходом к Ставкам для окружения Красного Лимана с севера.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Ходаковский: ВСУ отправляют на смерть танкистов с заваренными люками

ВСУ под Херсоном отправляют танкистов на верную смерть с заваренными люками, рассказал комбат Ходаковский.

Ходаковский: ВСУ отправляют на смерть танкистов с заваренными люками
Красный Лиман атакуют с двух направлений прямо сейчас: "Бьёмся изо всех сил"
Силовые структуры
Красный Лиман атакуют с двух направлений прямо сейчас: "Бьёмся изо всех сил"
Военные новости
Украинцев готовят к водному апокалипсису "после удара по Киевской ГЭС"
Политика. Новости и аналитика
Политологи: референдумы в ЛДНР и Херсоне развяжут России руки
Любовь Степушова Путин решился воевать в полную силу. Это заслуга россиян Любовь Степушова Сергей Лебедев Российский питейный беспредел: тысячи жизней и миллиарды убытков Сергей Лебедев Ольга Лебедева Украинцев готовят к водному апокалипсису "после удара по Киевской ГЭС" Ольга Лебедева
Новости Украины
Референдумы: Путин договорился с Си Цзиньпином и нанёс удар по альянсу НАТО-Украина
Общество
Страна.ua: украинцы начали устраивать забастовки на заводах в Польше
Командир отряда "Ахмат" разрешил бойцам ВС РФ брать пленных ВСУ с "фингалами"
Силовые структуры
Командир отряда "Ахмат" разрешил бойцам ВС РФ брать пленных ВСУ с "фингалами"
Последние материалы
Ограниченно годные не будут подлежать призыву, заявил секретарь СПЧ
Подоляк: РФ подняла ставки, но ВСУ продолжат бить по своей территории
В Петербурге создана комиссия по частичной мобилизации
При обстреле ЗАЭС боевиками ВСУ повреждены ЛЭП и оборудование связи энергоблока
Премьер Британии Трасс: Россия должна покинуть Украину и выплатить компенсации
Путин: "Мы применим все имеющиеся средства защиты, это не блеф"
Глава Минобороны Шойгу: в рамках СВО идёт большая и трудная боевая работа
Шойгу: частичная мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения
Путин: мобилизационные мероприятия в РФ начнутся 21 сентября
Шойгу: Запад поставляет Украине оружие в огромных объёмах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников