В ДНР продолжаются бои, в ходе которых объединённая армия достигла успехов.
Об этом сообщил военно-аналитический Telegram-канал "Рыбарь".
"В Соледаре тяжёлые бои. Союзные силы штурмуют заброшенные жилые кварталы со стороны завода КНАУФ "Гипс". Российские войска контролируют, по меньшей мере, четвертую часть города", — сообщает портал.
Отмечено, что в Артёмовске союзные силы находятся в районе улицы Патриса Лумумбы.
У н. п. Красный Лиман боевики провели очередную атаку, однако попытка была неудачной и националисты, форсировав реку Северский Донец, сконцентрировали усилия на посёлках рядом, намереваясь окружить город.
Вероятнее всего, ВСУ попытаются сперва взять Дробышево с выходом к Ставкам для окружения Красного Лимана с севера.
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