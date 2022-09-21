Подоляк: РФ подняла ставки, но ВСУ продолжат бить по своей территории

Украина будет продолжать атаковать свои же территории, несмотря на то, станут ли они территорией РФ по результатам референдумов или нет.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, для Киева речь идёт о существовании государства, поэтому Украина не остановится.

"Россия решила максимально поднять ставку. И сейчас у Украины в любом случае нет никаких решений, кроме одного — деблокировать свою территорию, дальше контрнаступать и освобождать свою территорию", — цитирует украинского чиновника "ПолитНавигатор".

Он отметил, что от итогов референдумов "диспозиция" для ВСУ не меняется — они продолжат выполнять задачи. Вариантов у киевского режима нет, под угрозой "украинское государство как таковое, подытожил Подоляк.