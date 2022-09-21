Подоляка: после объявления в РФ мобилизации ВСУ пойдут в самоубийственные атаки

Указом о частичной мобилизации Владимир Путин не оставил киевскому режиму выбора. Сейчас боевики ринутся в самоубийственные атаки, пока ВС РФ не получили пополнения.

"У Зеленского теперь всё - только игра ва-банк. Киев прекрасно понимает, что уже после Нового года его перевес в живой силе будет сведен к нулю", — заявил военный эксперт Юрий Подоляка.

Он напомнил, что по уровню технического оснащения российская армия существенно превосходит ВСУ. Это означает, что поражение Украины в затяжном военном конфликте неминуемо.

"Единственное, что можно сделать (Киеву. — Прим. ред.), это попытать счастье сейчас, то есть до того момента, когда с деревьев "спадет зеленка", — отметил специалист.

По мнению Подоляки, "следующие несколько недель на фронте ожидаются жаркими".